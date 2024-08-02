Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya\'ya elendi

Handem:

Mete gazoz içti ha haaa Kendini ne zannediyor

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Sabri İnce: Asıl sorun ,Mete Gazoz'un ne içtiği değil. Sorun olan bu yorumu yaparken senin ne kullandığın Hande . "Kıskançlık" sadece. 14 0

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