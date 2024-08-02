Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi - Son Dakika
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Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi

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2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk karışık çiftlerde Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berrar Gökkır, son 16 turunda Japonya'ya 5-4 mağlup olarak elendi. Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

02.08.2024 13:45  Güncelleme: 13:53
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

SON 16'DA JAPONYA'YA ELENDİLER

Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi. İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı. Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi

ERKEK MİLLİ TAKIMI TARİH YAZMIŞTI

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı. İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya\'ya elendi

Paris Olimpiyatları, Mete Gazoz, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Handem: Mete gazoz içti ha haaa Kendini ne zannediyor 7 48 Yanıtla
    Sabri İnce: Asıl sorun ,Mete Gazoz'un ne içtiği değil. Sorun olan bu yorumu yaparken senin ne kullandığın Hande . "Kıskançlık" sadece. 14 0 aslan null: kadın sus ve voleybol izle 5 2 ömer duman: SG oev 0 0
  • Ahmet Akpınar: canınız sağolsun..... 25 2 Yanıtla
  • Eliah Jeret: Mete gazoz içti 5 18 Yanıtla
    Handem: şımarık iyi oldu 5 16
  • Yusuf Fofana: Takım maçlarında en kötü oyuncumuz mete oldu eksi yazdı takıma maalesef 7 3 Yanıtla
    Handem: olur böyle şeyler üzüldümü Acaba 2 0
  • Erkut Köse: Bu olimpiyatlarda performansını düşük gördüm biraz 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi - Son Dakika
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