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Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu

18.01.2022 12:40
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu

AKSARAY'da daha önce öğrenci servisinde hosteslik yaparken bir öğrenci velisinin tavsiyesiyle okçuluğa başlayan Assıya Yılmazer (30), 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

AKSARAY'da daha önce öğrenci servisinde hosteslik yaparken bir öğrenci velisinin tavsiyesiyle okçuluğa başlayan Assıya Yılmazer (30), 2 kez Türkiye şampiyonu oldu. Slovenya'da yapılacak yarışlarda Avrupa Şampiyonu olmayı hedefleyen Yılmazer, "Çevremde 'Sen okçuluk yapamazsın', 'Ok attığında ne olacaksın?' diyenler de çok oldu. Şu an ise hepsi beni destekliyor" dedi.

Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknikerliği bölümünden mezun olduktan sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine dönen Assıya Yılmazer, öğrenci servisinde hosteslik yapmaya başladı. Bu sırada bir öğrenci velisi okçuluk sporuna başlamasını tavsiye etti. Şu an okçuluğun yanı sırada yeniden eğitim hayatına başlayıp Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü öğrencisi olan Assıya Yılmazer, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.  Avrupa ve dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmayı hedefleyen Yılmazer, şunları söyledi:

"Aksaray Üniversitesinde 2 yıllık Gıda Teknikerliği bölümünü bitirdikten sonra Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisinde hostes olarak çalışmaya başladım. Servisteki çocukların birisinin babası sayesinde okçuluk sporuyla tanıştım. Kendisi profesyonel olarak okçuluk yapıyormuş. Ben de ona bir kez de ben deneyebilir miyim diye sordum.  Bu şekilde hobi amaçlı olarak 23 yaşında sporla tanıştım. Evimin bahçesinde atış yapmayı sürdürdüm. Daha sonra antrenörüm olan İbrahim Yavuz ile tanıştım ve 2015 yılında Aksaray'a geldim. Burada da profesyonel bir şekilde okçuluk sporuna başladım."METE GAZOZ İLE BİRLİKTE YARIŞTI Okçuluk sporunun eğlenceli bir spor dalı olduğu kadar zor olduğunu kaydeden Yılmazer, düzenli antrenman ve çalışmalar yaparak bu duruma geldiğini söyledi. Okçuluğun hayatını değiştirdiğini ifade eden Yılmazer, "Okçuluğu sevdiğim için sürekli düzenli bir çalışma sonrası bu duruma geldim.  Aralarında milli sporcu Mete Gazoz'un da olduğu bir yarışmaya katıldım. Bu yarışma gergin olması rağmen oldukça eğlenceli bir şekilde sona erdi. O yarışmada Mete Gazoz erkekler kategorisinde birinci olurken, bende kadınlar kategorisinde birinci oldum. Şampiyon olduğum gün çok heyecanlandım. Daha öncede kazandığım şampiyonluklarım vardı; fakat bu şampiyonluk benim için çok başkaydı. Yarışmada yaşı en büyük olan bendim. Şampiyonlukta seçmeler yapıldı. Bu süreç çok zordu. O günden bu güne kadar geçen süreci düşündüğümde çok şeyin değiştiğini gördüm. Daha önce hosteslik yapıyordum şimdi ise profesyonel olarak şampiyonluklara katılıyorum.  Bunun sebebi ise azim, sabır ve sevgidir" diye konuştu.EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDUEn büyük destekçisinin ailesi olduğunu dile getiren Yılmazer, "Çevremde 'Sen okçuluk yapamazsın', 'Ok attığında ne olacaksın?' diyenler de çok oldu. Şu an ise hepsi beni destekliyor. En büyük destekçim ailem oldu. Önümüzde 2024 Olimpiyat yarışmaları var. Onlar için de çalışıp çabalayacağım" dedi. OLİMPİYAT SEÇMELERNİ  KIRIK OK YÜZENDEN KAYBETMİŞ

Antrenörü İbrahim Yavuz ise, "Sporcum Ereğli ilçesinde bir kreşin servis aracında hostes olarak çalışırken, benim aynı ilçede yaşayan bir sporcumla tanışmış. Assıya kendisinden ok attırmasını istemiş. Hem okuyup, hem de profesyonel bir şekilde okçuluk yaşamına devam etti. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarına gitmekti; fakat bazı aksaklıklardan dolayı gidemedik. Assıya olimpiyat kota yarışmalarına kadar son iki yılın Türkiye şampiyonuydu. O dönemde malzeme eksiklerimiz vardı. Olimpiyat seçmelerine gittiğinde oklarda kırık ve çatlaklık vardı. Yetkililer malzemelerimizi yeniledi, biz de hedefimize ulaştık. Milli takım seçmelerine girdi, öncesinde de üç tane yarışmaya katılıp derece aldı. Yarışmalara Türkiye'nin en iyi 16 sporcusu çağrıldı. Assıya orada da milli takıma girdi. 14 ile 19 Şubat tarihlerinde Slovenya'nın Losko kentinde Avrupa şampiyonası var. Sporcumuz oraya gidecek. İnşallah orada da iyi bir derece alır. Hem ilimiz ve ülkemiz adına bir gurur daha yaşarız. Sporcumuz çok çalıştı emek gösterdi. Kar, kış demeden çalıştı. Milli takıma seçilen sporcular içerisinde yaşı en büyük olan sporcuda Assıya'dır.  Bütün sporcularıma şunu hatırlatırım: çalışan kaybeder, çok çalışan kazanır" ifadelerini kullandı.

Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Olimpiyat, Okçuluk, Aksaray, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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