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Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi - Son Dakika

Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

09.11.2021 13:43
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Vücut Geliştirme Milli Takımı'nın eski sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Cenazesi Ankara'daki ailesine teslim edildi.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.

Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken intihar sebebi ile ilgili olarak çok sayıda iddia gündeme geldi.

BİRİNCİ OLMUŞTU

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Suat Akyol, 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

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Son Dakika Spor Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi - Son Dakika
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