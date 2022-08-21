Milli sporcular, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı - Son Dakika
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Milli sporcular, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı

21.08.2022 19:52
Milli sporcular, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı

Türkiye, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Milli cimnastikçiler, ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya aldı.

Genel tasnifte Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, bu kategoride Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyalarını kazandırdı.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın son gününde milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bugün ayrıca paralel bar finalinde Ahmet Önder 14.366 puanla 6'ncı, Ferhat Arıcan ise 13.700 puanla 7'nci oldu. Barfiks finalinde de yarışan Ahmet Önder, 12.366 puanla 8'inci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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