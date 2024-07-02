Milli Takım\'a büyük destek! Leipzig sokakları kırmızı-beyaz

Spor

Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

A Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, Leipzig'te oynanacak karşılaşmanın coşkusunu yaşıyor. Taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

MEHTER MARŞI İLE STADAYÜRÜDÜLER

Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü. Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na ulaştı. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Yürüyüşte Leipzig sokakları, Mehter Marşı ile inledi.

BAKAN BAK DA MEYDANDA YERİNİ ALDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya - Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.