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Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu - Son Dakika

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

27.09.2021 21:23

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'yi getirdi. İki hocayla 3'er yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'yi getirdi.

ANLAŞMALAR 3 YILLIK

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile yardımcı antrenörlük için üçer yıllık sözleşme imzalandı.

KENAN KOÇAK SON OLARAK HANOVER'DE GÖREV YAPTI

Kuntz'un yardımcılarından 1981 doğumlu Kenan Koçak, SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Futbolculuk hayatında DSV Leoben, Austria Salzburg (RB Salzburg] ve teknik direktörlüğünü Kuntz'un yaptığı Mannheim'da forma giydi.

İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010'da Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımını çalıştırdı. Daha sonra 3 sezon SV Waldhof Mannheim'ın başına geçen Koçak, Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yaptı.

LİCHTE, MAİNZ'DAN GELDİ

SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2011-2012 sezonunda St. Pauli'de aynı görevde bulunan Lichte, 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonunda Hannover 96'da farklı dönemlerde A takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev alan Lichte, FSV Mainz 05'te 2020'de teknik direktör olarak çalıştı.

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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