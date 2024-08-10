Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı

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Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.

BRONZ MADALYA YOLU

Ülkemizi 67 kiloda temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u aynı skorla mağlup eden Nafia, yarı finalde ise ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e ise 2-0 mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıktı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ 8. MADALYAMIZ

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 8 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandırmayı başardı.