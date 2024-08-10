Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

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Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.

10.08.2024 22:45  Güncelleme: 22:54
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Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.

BRONZ MADALYA YOLU

Ülkemizi 67 kiloda temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u aynı skorla mağlup eden Nafia, yarı finalde ise ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e ise 2-0 mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıktı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ 8. MADALYAMIZ

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 8 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandırmayı başardı.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
  • Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
  • Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı

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Son Dakika Spor Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • OZKANLI Mikail: Sonuna kadar helal olsun 13 2 Yanıtla
  • Çelikk: zaten bizimkiler bronz gümüş madalya başka bir şey yok 9 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Tebrikler Nafia Kuş Aydın tebrikler. Bronz madalyan bizim için gururdur ???? 7 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: tebrikler yolunuz altın olsun inşallah 7 0 Yanıtla
  • Emrah Erden: Tebrikler 5 1 Yanıtla
  • Murat denizli: olimpıyaylarda altın madalyamız yok eğitim spor hersey bıttı ülkede 2 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN: Tebrik ederim büyük başarı yalnız tekvando sporcularımızı özelikle bugün bitkin gibilerdi ama akşam alınan bu madalya hepimize moral oldu...Ayrıca Taha AKGÜL'de bronz madalya ile aktif güreş hayatına veda etti..Ona da ayrıca tebrikler... 2 0 Yanıtla

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