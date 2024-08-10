Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67 kiloda ülkemizi temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca' McGowen'ı 2-1 yenerek ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı. Böylelikle Paris'teki madalya sayımız 8'e yükseldi.
Ülkemizi 67 kiloda temsil eden milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u aynı skorla mağlup eden Nafia, yarı finalde ise ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e ise 2-0 mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıktı.
Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 8 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandırmayı başardı.
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