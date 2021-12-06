Milli tenisçi Marsel İlhan, MTA Open'da ana tabloya yükseldi

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de dördüncüsü düzenlenen ATP Challenger turnuvası MTA Open'da ana tabloya yükselen isimler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli tenisçi Marsel İlhan, İsviçreli rakibi Jakub Paul'u yenerek ana tabloya yükselen dört isimden biri olmayı başardı.

34 yaşındaki Marsel, elemelerin ilk turunda 6 numaralı seribaşı İspanyol Pol Toledo Bague'yi 7-6 ve 6-3, final turunda ise 2 numaralı seribaşı Jakub Paul'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek MTA Open'da adını ana tabloya yazdırdı. Milli tenisçi, ana tablonun ilk turunda Bulgar raket Alexander Lazarov ile eşleşti.

Yağmur nedeniyle yarına ertelenen ana tablo maçlarında ayrıca Cem İlkel, Rus Ivan Nedelko ile mücadele edecek. Sarp Ağabigün ise Rumen tenisçi Filip Cristian Jianu ile karşılaşacak.

Ana tablo maçları Megasaray Tenis Akademi'de yarın saat 10.00'da başlayacak.