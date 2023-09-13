Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek - Son Dakika

Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek

Son Güncelleme: 13.09.2023 22:56

Malatya Büyükşehir Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Vargas, Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Malatyalı ilan edildi.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi.

RESMEN MALATYALI OLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran ve "Malatyalıyım" diyen milli voleybolcu Melissa Vargas, Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Malatyalı ilan edildi.

HEMŞEHRİLİK BERATI TAKDİM EDİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi. Vargas'ın Malatya'ya gelmesi ile birlikte Fahri Hemşehrilik Beratının, Başkan Selahattin Gürkan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.

Tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Melissa Vargas resmen Malatya'lı oldu
Tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Melissa Vargas resmen Malatya'lı oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Melissa Vargas, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek - Son Dakika
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