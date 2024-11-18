Milli yıldız, Karadağ maçında forma giyemeyecek

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A Milli Futbol Takım, Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ'a konuk olacak. Play-off oynamayı garantileyen ve karşılaşmayı kazanarak A Ligi'ne yükselme hesapları yapan ay-yıldızlılara kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

"KARADAĞ MAÇINDA OYNMAYACAĞIM"

Galler maçının ikinci yarısına çıkmayan Hakan, Karadağ maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Hakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.

"KARADAĞ'I KÜÇÜMSEMEMEK GEREK"

Karadağ'ı küçümsememek gerek, Samsun'da iyi mücadele ederek bizi zor duruma soktular. Jovetic, çok kaliteli bir oyuncu ve Karadağ için çok önemli bir oyuncu. Onunla Inter'de oynadım hatırladığım kadarıyla. Ancak tabii ki zor bir durum, Karadağ'da kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun için zor olacak ama kaptanlığını iyi yapıyor.

"ÖVGÜ ALMAK HER ZAMAN GÜZELDİR"

Başkan Savicevic ile görüştük. Benim için çok güzel sözler söyledi. Karadağ için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Savicevic'e düşünceleri için teşekkür ederim, övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bu sözleri söylüyordur. Çok teşekkür ederim güzel sözleri için.

"A LİGİ'Nİ HAK EDİYORUZ"

11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük ir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim.

"BENİM YAŞADIKLARIMI ONLAR YAŞAMASIN"

Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."