Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10\'a girdi

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Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu

Trump\'ın en çok güvendiği isim yarıştan çekildi

Transfermarkt verilerine göre, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve milli takımlarında en fazla süre alan isimler listelendi. Listeye A Milli Takım'ın yıldızı da girdi.

İşte Avrupa'da 21 yaş altı futbolcular arasında en çok süre alan isimler;