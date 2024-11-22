Transfermarkt verilerine göre, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve milli takımlarında en fazla süre alan isimler listelendi. Listeye A Milli Takım'ın yıldızı da girdi.
İşte Avrupa'da 21 yaş altı futbolcular arasında en çok süre alan isimler;
Son Dakika › Spor › Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi - Son Dakika
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