Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti - Son Dakika
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Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter çeyrek finale yükseldi. Inter'deki Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Feyenoord maçında 1 penaltı golüyle galibiyete katkı sağladı ve 10+ gol ve 10+ asist kaydederek Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilki başardı.

12.03.2025 08:14  Güncelleme: 08:26
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın ardından Inter ile Bayern Münih de çeyrek finale yükseldi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolu adına bir ilki başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin ilk maçında Barcelona, Benfica'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. 23:00 seansındaki iki maçta Inter ve Bayern Münih rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi ve birbiriyle eşleşti.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Feyenoord maçında 1 penaltı golüyle galibiyette pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol ve 10+ asist kaydeden ilk Türk futbolcu oldu. Inter mücadelede, Feyenoord'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, çeyrek finale yükseldi.

Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi\'nde tarihe geçti

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