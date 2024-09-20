Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi - Son Dakika
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Spor

Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Benfica'da Orkun Kökçü'nün harika golünden sonra teknik direktör Bruno Lage'nin tepkisiz dikkatlerden kaçmadı.

20.09.2024 13:58  Güncelleme: 14:07
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ 25 METREDEN AVLADI

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

HOCASININ TEPKİSİZLİĞİ OLAY OLDU

Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali Yıldız:
    Ne yapsaydı halay mı çekecekti ? Sonuçta futbol gol atmak için var :) 5 53 Yanıtla
  • FIRAT:
    İdda da karşı takıma oynadı kesin ???? 49 3 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Adam gitmiş ki…Maçta değil yani 43 1 Yanıtla
  • Merdo:
    Adam maçı düşünmüyor ki tepki versin 36 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    telefona bakiyo esi biseyler yaziyo muhtemelen 22 2 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Adam uyuyor bildiğin 15 1 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    Evi arabayı satıp parayı "Orkun gol atamaz" a basmış belli :) 11 1 Yanıtla
  • Veli Uyar:
    adam ölmüş orada değil ki?? 3 2 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Adam doymuş bu sevinçlere ona normal geliyor çünkü Benfica bu 1 3 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Totem yapıyor 1 2 Yanıtla
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