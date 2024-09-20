Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi

Spor

Alkollü kadın gazetecilere tehdit yağdırdı: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa..."

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ 25 METREDEN AVLADI

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

HOCASININ TEPKİSİZLİĞİ OLAY OLDU

Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.