Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.
Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Spor › Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi - Son Dakika
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