Milli yıldızlar saha dışında da yetenekli! Soyunma odası, Çekya zaferinin ardından bayram yerine döndü - Son Dakika
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Spor

Milli yıldızlar saha dışında da yetenekli! Soyunma odası, Çekya zaferinin ardından bayram yerine döndü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 takım arasına girmeyi başaran A Milli Takım'da futbolcular, bu başarının ardından hem saha için de hem de soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Ay-yıldızların soyunma odasında kameralara yansıyan eğlenceli anları ise sosyal medyada viral oldu.

27.06.2024 14:34
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Milliler, bu zafer sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Milli futbolcuların soyunma odasındaki eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu.

SOYUNMA ODASI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Maçın son bölümlerinde gelen golle Çekya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılarımız, maçın ardından hem sahada hem de soyunma odasında çok büyük sevinç yaşadı. Milli yıldızlar, saha içindeki kutlamaların ardından soyunma odasında da kutlamalara devam etti. Müzik eşliğinde göbek atan, oynayan ve eğlenen futbolcularımızın bu anları sosyal medyada viral olurken, görüntülerin yer aldığı video da paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Milli yıldızlar saha dışında da yetenekli! Soyunma odası, Çekya zaferinin ardından bayram yerine döndü

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Son Dakika Spor Milli yıldızlar saha dışında da yetenekli! Soyunma odası, Çekya zaferinin ardından bayram yerine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic: sanki bana kupa kazandılar. abi daha portekizi yenemiyorsun cekya yi yenmeyle 14 34 Yanıtla
    ali öztürk: Sonuçta başarı işte, gruptan çıktık... Kutlayacaklar sevşnecekler tabii... Ne yapsınlar portrkize yenildik diye ömür boyu yas mı tutsunlar ?? 6 1
  • Ender Kervancıoğlu: Avusturya bizi iyi bi dans ettirecek. 14 22 Yanıtla
    Hasan Balta: Haklısın, adamların çıktığı guruba ve oynadığı maçlara bakmak lazım… Biz bireysel çabalarla ilerliyoruz. Taktiksel bir çalışma hiç göstermiyorlar. Özellikle son vuruşlar resmen kaleyi gören vursun mantığı var sadece… 4 0
  • yavuz sel: bizim çocuklar ?????? başımızdaki hocaya rağmen helal size???????? 19 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu görüntüler basına kasıtlı sızdırıldı.sözde takım içinde sorun yok imajı oluşturmak. 4 11 Yanıtla
  • Osman Koca: 10 kişiyi zorla yendiler.2 .gol olmadan ilk şutta kaleci sakatlandı.çağlayan şutu attığında adam bildiğin sakattı elini kaldırdı.işin özeti herşey şans.avusturyayı da yenersek şansla yeneriz.ama ferdi yi ayrı tutuyorum.tek başına buldozer 7 3 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bu topla avusturuadan 5 yeriz dua edelim de adamlar 10 kisi kaldi arda arda dediniz ben katkidan cok eksikligini gördüm bombos kale golü kacirdi ardından takimina golü yedirdi orta sahanın göbeğinde basit top kaptirdi allahtan mert aciyi kapatip kurtardi. Kaleci Mert’e gelince voleybol oynuyor bi topu da tut be kardesim kalecisin dizini kullan ne bilim hangi top gelse parmakların arasından kayıp gitti 3 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic: avrupa da kaliteli 16 takim yok ki. son 16 ya kalmak bu kadar buyuk bir olay degil. avrupada toplasan 3 4 tane buyuk futbol takimi var. 16 ya girmek ne bileyim cok da pof pof lanacak bir is degil 4 2 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: İngiltere Fransa İtalya Almanya İspanya Belçika Hollanda Portekiz son 8?? 3 3 Yanıtla
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