Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası\'na damga vurdu

Hamit Gündoğdu:

Kenan yıldız tipler süpermen...arda da golünü attı..inşallah teknik direktör bir cinslik yapıp ikinci yarıda ardayı kesmez ise gollere devam...abd'de oynanan bu şampiyonada bizim çocukların attığı goller köküne kadar ABD'yi girsin...