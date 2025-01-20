Milli Yüzücü Bengisu Avcı, IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda Rekor Kırarak Şampiyon Oldu! - Son Dakika
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Milli Yüzücü Bengisu Avcı, IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda Rekor Kırarak Şampiyon Oldu!

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İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta dünya şampiyonu oldu ve dünya rekorunu kırdı. Avcı, 2.52.77'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve ikinci olan rakibine beş saniye fark attı. Şampiyonada, sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda yarışan Avcı, yaşadıklarını tv100'de anlattı.

20.01.2025 12:02
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İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta hem dünya şampiyonu oldu hem de dünya rekoru kırdı. Avcı, 2.52.77'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ikinci olan rakibine beş saniye fark attı. Bengisu Avcı yaşadıklarını tv100'de anlattı.

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya-Molveno'da sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre karışıkta hem şampiyon oldu hem de dünya rekoru kırdı.

Avcı, IISA 6'ncı Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta hem dünya şampiyonu olup altın madalya aldı hem de dünya rekoru kırdı. İzmirli sporcu, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken ikinci olan Alman Sarahanne Richter'e yaklaşık beş saniye fark atmayı başardı. Bu derece ise kayıtlara 200 Metre Karışık Buz Dünya Şampiyonası 25-29 Yaş Dünya Rekoru olarak geçti.

MİLLİ YÜZÜCÜ BENGİSU AVCI tv100'E KONUŞTU

tv100'e konuşan Bengüsu Avcı, "Türkiye için çok yeni bir başarı. Çünkü buzda yüzmeyi daha yeni yeni duyuyoruz. Bizde takım arkadaşlarımla bence Türk kadınlarını çok güzel temsil ettik diye düşünüyorum. 3 madalyayla döndüm o yüzden çok mutluyum. Gerçekten o gün buzu kırdılar ve biz içinde yarıştık. Hem yaş grubumda Dünya şampiyonluğu elde ettim, hem de açık yaşta da Dünya üçüncülüğü aldık." ifadelerini kullandı.

"ELLERİNİZ DONUYOR"

"Girdiğiniz zaman donuyorsunuz. Elleriniz donuyor ve böyle olacağını biliyorsunuz o yüzden çok büyük mental antrenman da gerekiyor. Normal yüzmeden biraz daha farklı kuralları. Atlayarak başlamıyoruz tehlikeli olabileceği için. 100 Metreden sonra donmaya başlıyoruz ve hızlanamıyoruz da."

KAYNAK: tv100

Milli Yüzücü Bengisu Avcı, IISA Buz Dünya Şampiyonası\'nda Rekor Kırarak Şampiyon Oldu!

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