Milliler, Portekiz'e uçtu - Son Dakika
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Milliler, Portekiz'e uçtu

21.03.2022 11:41

- Milliler, Portekiz'e uçtu A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde perşembe günü karşılaşacağı Portekiz maçı için Porto'ya hareket etti.

- Milliler, Portekiz'e uçtu

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde perşembe günü karşılaşacağı Portekiz maçı için Porto'ya hareket etti.

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da kampa katılan futbolcular, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Milliler, bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Porto'ya hareket etti. Yusuf Yazıcı haricindeki yurt dışında forma giyen milli futbolcular Porto'da Milli Takım'a katılacak. Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını yarın TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık olarak yapacak Milliler hazırlıklarını sürdürecek.

Portekiz - Türkiye mücadelesi 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te oynanacak.

Milliler, Portekiz'e uçtu
Milliler, Portekiz'e uçtu
Milliler, Portekiz'e uçtu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milliler, Portekiz'e uçtu - Son Dakika


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