Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek Euro 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilki başardı. Ay yıldızlılar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Millilerimiz, Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0 yendi. Milli Takım'ın gollerini Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun (2) kaydetti.
Euro 2016 ve Euro 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e gitmeyi garantileyerek tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.
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