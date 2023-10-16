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Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:17

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı ve üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. EURO 2016 ve 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e gitmeyi de garantileyerek ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek Euro 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilki başardı. Ay yıldızlılar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

LETONYA'YI GOLE BOĞDUK

Millilerimiz, Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0 yendi. Milli Takım'ın gollerini Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun (2) kaydetti.

20216 VE 2020'YE KATILMIŞTIK

Euro 2016 ve Euro 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e gitmeyi garantileyerek tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yine tarih yazdık! Millilerimiz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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