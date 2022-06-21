Millilerin, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'ndaki mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Millilerin, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'ndaki mücadelesi başlıyor

21.06.2022 21:01
Millilerin, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'ndaki mücadelesi başlıyor

Avrupa Amatör Golf Şampiyonası 22 Haziran'da başlıyor.

Avrupa Amatör Golf Şampiyonası 22 Haziran'da başlıyor. Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Avrupa Golf Birliği'nin (EGA) organize ettiği ve Avrupa'da golfün en önemli organizasyonlarından biri olan European Amateur Championship, 22-25 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Valensiya kentinde yapılacak. 42 ülkeden 144 sporcunun sahaya çıktığı şampiyona, Parador El Saler Golf Sahası'nda oynanacak.

Avrupa genelinden golfçülerin oynadığı Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nda, TGF Milli Takım Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Baş antrenörü Erol Şimşek önderliğinde, milli sporculardan İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli dünya sıralamasındaki yerinden dolayı direkt, milli sporculardan Taner Yamaç ise ülke WildCard'ıyla şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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