Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti

Geniş Video İzle

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda'yı kendi sahasında 4-2 mağlup etmeyi başarırken maç sırasında kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Attıkları gollerden sonra taraftarlarımızı kayda alan ve dalga geçen İzlandalı taraftarların maçın sonunda suspus kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.

15.10.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi. Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

A MİLLİLER YENİLMEZLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti

MAÇ İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

A Millilerin İzlanda'yı kendi sahasında farklı skorla devirmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken maç içerisinde kameralara yansıyan bir görüntü büyük ses getirdi.

Attıkları gollerden sonra taraftarlarımızı kayda alan ve dalga geçen İzlandalı taraftarların maçın sonunda suspus kaldıkları dikkatlerden kaçmadı.

Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti

İzlanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Helal olsun İzlanda lı 0 47 Yanıtla
  • agrasif laz:
    aTurkiye saplar bola bakarsin 34 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Ben bir terbiyesizlik göremedim. Adam sevinecek tabi. Adamlar aynı tribünde maç izliyor arkadaşlar, Hadi Türkiye'de İzlandalılar gelip ev sahibi tribününde maç izlesin... Büyütmeyin bu kadar 31 0 Yanıtla
  • astragan:
    sevincin de bi zamanı var; bu 4 deneyle bi daaki turnuvaya kadar idare ederler artık ;) 6 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ebine 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.