Sosyal medyada her zaman büyük beğeni toplayan ünlü isimlere benzeyen kişilerin videolarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren berber kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.
Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber, bir müşterisinin saçını keserken, "Hobi olarak berberlik yapıyorum" diyor. Videoyu çeken kişinin "Ali Koç bir bakar mısınız?" sözleri üzerine yüzünü kameraya dönen berber daha sonra müşterisinin saçını kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.
"blackpage_g" isimli sosyal medya hesabının paylaştığı video kısa sürede viral olurken, izlenme sayısı ise 1 milyonu aştı.
Son Dakika › Spor › Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor - Son Dakika