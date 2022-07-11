Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor - Son Dakika
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Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor

11.07.2022 21:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle dikkat çeken bir berber sosyal medyada büyük ilgi gördü. Berbere ait video kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyada her zaman büyük beğeni toplayan ünlü isimlere benzeyen kişilerin videolarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren berber kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.

"HOBİ OLARAK BERBERLİK YAPIYORUM"

Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber, bir müşterisinin saçını keserken, "Hobi olarak berberlik yapıyorum" diyor. Videoyu çeken kişinin "Ali Koç bir bakar mısınız?" sözleri üzerine yüzünü kameraya dönen berber daha sonra müşterisinin saçını kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor

1 MİLYON İZLENMEYİ GEÇTİ

"blackpage_g" isimli sosyal medya hesabının paylaştığı video kısa sürede viral olurken, izlenme sayısı ise 1 milyonu aştı.

Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor
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Sosyal Medya, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyon izlenmeyi devirdi! Ali Koç'a benzeyen berberin videosu sosyal medyada rekora koşuyor - Son Dakika
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