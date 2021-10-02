Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Necmettin Korkutan, Beşiktaş sorusu sorulması sonrası anlattıklarıyla stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

SORUYU GÖRÜNCE DUYGULANDI

"Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusunu görünce duygulanan Korkutan, abisinin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve geçen yıl koronadan vefat ettiğini söyledi.

"KENDİSİYLE BİR SOHBETİMİZDE BÖYLE BİR KONU GEÇMİŞTİ"

Necmettin Korkutan, "Abim geçen yıl koronadan vefat etti. Aslında kanser hastasıydı korona olunca vücudu yenik düştü. Kendisi Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ı benim, Fenerbahçe'yi sevdiğimden belki de daha çok seviyordu. Kendisiyle bir sohbetimizde böyle bir konu geçmişti ve yanlış hatırlamıyorsam hakeme çarpan topla ilgili bir şey söylemişti. Sanki abim yanımda ve bana fısıldıyor gibi gerçekten" diyerek doğru cevabın olduğu şıkkı seçti.