Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster? programına 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu damga vurdu. Soruya cevap veremeyen ve yarışmadan çekilen yarışmacı 200 bin lira daha kazanma fırsatını kaçırdı.

Sorulan Galatasaray sorusu, "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" şeklindeydi.

A- Maradona

B- Messi

C- Pele

D- Platini

A ve D şıkları arasında kalan Kapıcı, yarışmadan çekildi. Yarışmacı soruyu cevaplasaydı "D şıkkı Platini" cevabını vereceğini belirtti.

Ancak sorunun doğru cevabı "A- Maradona" şıkkıydı. Maradona'lı Sevilla, Galatasaray ile 1993'te özel maçta karşı karşıya gelmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.