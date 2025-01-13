Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışan ve Fenerbahçeli olduğunu söyleyen İlter Kapıcı, 500 bin TL değerindeki Galatasaray sorusuna cevap veremedi ve yarışmadan çekildi. Sorulan soru "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" idi ve doğru cevap "Maradona" şıkkıydı.

13.01.2025 13:10  Güncelleme: 13:29
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Kim Milyoner Olmak İster? programına 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu damga vurdu. Soruya cevap veremeyen ve yarışmadan çekilen yarışmacı 200 bin lira daha kazanma fırsatını kaçırdı.

Sorulan Galatasaray sorusu, "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" şeklindeydi.

A- Maradona
B- Messi
C- Pele
D- Platini

A ve D şıkları arasında kalan Kapıcı, yarışmadan çekildi. Yarışmacı soruyu cevaplasaydı "D şıkkı Platini" cevabını vereceğini belirtti.

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

Ancak sorunun doğru cevabı "A- Maradona" şıkkıydı. Maradona'lı Sevilla, Galatasaray ile 1993'te özel maçta karşı karşıya gelmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu
Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu

Galatasaray, Televizyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yarışmacıya ecel terleri döktüren Galatasaray sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ultrasaray:
    Fenerliler bilmez Galatasarayın büyüklüğünü, kıtalar ötesinde de namımız yıllar yıllar önce dıyulmuştur. 148 30 Yanıtla
    MeSuT BeRZaN:
    Okyanusta ötesi de vardı unuttun mu ? :) 0 0
    Savaş Özcan:
    En son Rigas Skola caddelerinde yankilaniyodu naminiz 0 0
  • ferhat:
    koc fbliler birbirine üzerine işediği için kombineleri iptal edildi demiştir. bu olayda üzerine işenen fbli kimdir? a) ferhat eser b) fetücü emin c) gavvat mehmet d) serkan yalıcın 82 4 Yanıtla
    Celal Özdemir:
    a ,) ferilo 0 0
  • ferhat eser:
    ayrıca maradona BEŞİKTAŞLI olduğunu vermiş olduğu röportajda belirtti youtubede vidolar mevcuttur dünya efsanesi maradona BEŞİKTAŞLIDIR 7 68 Yanıtla
  • ferhat:
    Maradona madde kullanmayı severdi, 8tasa yakın buluyorum kendisini 62 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray bir dünya, febem ve bejekem UEFA listesinde ki şikeci markalaridir 42 9 Yanıtla
  • null:
    bu kadar gereksiz bir bilgiyi kim ne yapsın 11 36 Yanıtla
  • ferhat:
    Cumhuriyetimizin yüz akı Galatasaray maşallah her yerde gurur kaynağı :) 31 10 Yanıtla
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