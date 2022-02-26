Milyonlar izledi! Dünya, Fenerbahçe taraftarının Putin bestesini konuşuyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ederek saldırmaya başlamasının ardından Fenerbahçe taraftarının yıllar önce yaptığı bir tezahürat yeniden gün yüzüne çıktı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Bir Avrupa Ligi maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine küfürlü tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada gündeme oturdu. Yabancı sayfaların paylaştığı büyük ilgi çeken video, 2 milyon izlenmeye ulaştı. Binlerce futbolsever videonun altına yaptıkları yorumlarda, "Savaşa hayır" mesajı verirken Ukrayna'ya destek çıktı.