Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile trambolinin üstünde zıpladığı anlar büyük ilgi çekti.

"ÇOCUKLAR YOKKEN BİZ"

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi ile trambolinin üzerinde zıpladığı anları, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notuyla paylaştı. O anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

AYASOFYA CAMİİ'NİN ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günler İstanbul turuna çıkan Wanda Nara, şehirden çektiği manzaraları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Nara, başörtüsü takarak Ayasofya Camii'nin önünde poz vermişti.