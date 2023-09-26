Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile trambolinin üstünde zıpladığı anlar büyük ilgi çekti.
Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi ile trambolinin üzerinde zıpladığı anları, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notuyla paylaştı. O anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz günler İstanbul turuna çıkan Wanda Nara, şehirden çektiği manzaraları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Nara, başörtüsü takarak Ayasofya Camii'nin önünde poz vermişti.
Son Dakika › Spor › Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz - Son Dakika