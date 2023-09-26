Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz - Son Dakika

Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:36

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, çocuklarının olmadığı bir zaman aralığında trambolinde zıpladı. Nara o anlar için, ''Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz...'' ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile trambolinin üstünde zıpladığı anlar büyük ilgi çekti.

"ÇOCUKLAR YOKKEN BİZ"

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi ile trambolinin üzerinde zıpladığı anları, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notuyla paylaştı. O anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

AYASOFYA CAMİİ'NİN ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günler İstanbul turuna çıkan Wanda Nara, şehirden çektiği manzaraları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Nara, başörtüsü takarak Ayasofya Camii'nin önünde poz vermişti.

Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz
Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz
Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz
Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz
Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz

Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara coştukça coştu: Çocuklar yokken biz - Son Dakika
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