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Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı - Son Dakika

Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı

22.11.2021 14:35
Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı

Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Takımı, uluslararası turnuvada ikinci oldu.

Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Takımı, uluslararası turnuvada ikinci oldu.

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 11-13 yaş aralığındaki sporcular için 'Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası' düzenledi. Turnuvaya 1'i Bulgaristan, 2'si Balıkesir'den olmak üzere toplam 14 takımdan 152 sporcu katıldı. Yıldırım Belediye Spor Kulübü Takımı aldığı 150 puanla turnuvada ikinci oldu.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ilçemiz tarih, sanat ve kültür kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor şehridir. Yıldırım Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini hamdolsun görmeye başladık. Sporcularımız ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılarak ilçemizi temsil ediyor. Yıldırım'ın adını tüm dünyaya duyurmak için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar" diyerek, Yıldırım'ı sporda marka kent yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı
Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı
Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Balıkesir, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik güreşçiler Yıldırım'da mindere çıktı - Son Dakika Spor


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