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Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu - Son Dakika

Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu

Son Güncelleme: 03.11.2023 22:51

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşayan, kısa bir süre A Milli Takımımızı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenildiği maçın ardından kariyerine son verdi.

Shakhtar Donetsk'in Dinamo Kiev'i 1-0 yenmesinin ardından teknik direktör Mircea Lucescu kariyerine son verdiğini açıkladı.

"BU BENİM İÇİN SON MAÇTI"

78 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. 15 yılımı Ukrayna futboluna adadım. Kariyerimi de burada bitirmeye karar verdim. Bu benim için son maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Daha farklı bitmesini isterdim. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır" dedi.

Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu

LUCESCU'NUN KARİYERİ

Lucescu kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş, Zenit, Shakhtar, Türkiye ve Romanya Milli Takımı gibi önemli takımlarda görev yaptı. Dinamo Kiev'de 118 maça çıkan Lucescu, 65 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu - Son Dakika
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