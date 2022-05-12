Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank - Son Dakika

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Misli.com Sultanlar Ligi Final serisinde VakfıBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. Seride durumu 3-2 yapan sarı-siyahlılar şampiyon oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı. Serinin ilk maçında sahasından 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci maçta VakıfBank Spor Sarayı'ndan 3-1 mağlup döndü. VakıfBank'ın sahasındaki üçüncü maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, dördüncü maçta evinde rakibine 3-2 yenildi. Serinin son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, serideki durumu 3-2 yaparak şampiyon oldu. Lig tarihinde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan VakıfBank, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı. BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK'A TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Vakıfbank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıfbank Spor Saray'ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ı kutluyorum. Sarı siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

- İstanbul