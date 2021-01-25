MKE Ankaragücü: 4-3 - Son Dakika
Üye Girişi
MKE Ankaragücü: 4-3

MKE Ankaragücü: 4-3

25.01.2021 21:15

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alparslan DedeşAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Siopis, Efecan (Dk. 80 Damian Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alparslan Dedeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Siopis, Efecan (Dk. 80 Damian Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 81 Adam Bareiro)MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Pinto, Lobjanidze, Ali Kaan (Dk. 90+3 Atila Turan), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Voca), Badji (Dk. 71 Börven), Paintsil, Lukasik (Dk. 61 Pazdan), Sarlija, Endri Çekiçi (Dk. 71 Emre Güral)GOLLER: Dk. 38 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Babacar, Dk. 79 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor) – Dk. 3- Dk. 28 Paintsil, Dk. 65 Badji (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Babacar (Aytemiz Alanyaspor) – İbrahim Akdağ, Paintsil, Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.3'üncü dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze topu ceza alanı içindeki Paintsil'e aktardı. Paintsil'in arka direkten vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.14'üncü dakikada Ankaragücü Badji ile bir kez daha Alanyaspor kalesine yaklaşırken, top savunmada Caulker'dan geri döndü.16'ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson topu ceza sahası içindeki Babacar'a verdi. Babacar'ın vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.28'inci dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze ceza sahası içine kadar gelerek arka direğe koşu yapan Paintsil'e topu aktardı. Paintsil'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın vuruşu savunmadan geri döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Salih, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.41'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan arka direğe sızan Salih'e topu aktardı. Salih'in şutunda top kornere gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım MKE Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.51'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top son olarak Moubandje'de kaldı. Moubandje'nin vuruşunda top savunmadan geri döndü.54'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, sert bir şut çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-2.62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Salih, altı pasa kadar gelerek topu yerden Babacar'a aktardı. Babacar'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.65'inci dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Lobjanidze, topu Badji'ye aktardı. Badji'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-379'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih'in ara pasıyla ceza sahasının sağ köşesinde topu kontrol eden Moubandje, düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle son buldu.


- Antalya
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ceyhun Gülselam, MKE Ankaragücü, Tayfur Bingöl, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 4-3 - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
22:50 Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak
22:46 Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi
22:12 Reha Muhtar'a taciz suçlaması
22:08 Avukat Feyza Altun'dan çok konuşulacak sözler: Reha Muhtar 8 aydır beni taciz ediyor
21:39 ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor
21:37 ABD'den laboratuvarda üretilen tavuk eti satışına onay
21:35 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
21:30 Fenerbahçe taraftarları Sergen Yalçın için kampanya başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 23:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü: 4-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement