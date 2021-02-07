MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

07.02.2021 19:02

Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen 4-1 mağlup oldukları karşılaşmada iyi oynamadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Futbol adına daha güzel şeyler konuşmak isterdik. Bugün istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: ANKARA'YA KAZANMAK İÇİN GELDİK İSTEDİĞİMİZİ ALDIK Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçta başarılı bir futbol sergilediklerini söyleyerek, "Ankara'ya kazanmak için geldik ve istediğimizi aldık. Son maçlarda iyi oynamamıza  karşın istediğimiz skorları alamamıştık. Bugün hem iyi oynadık hem de bunu skora

yansıttık. Lig uzun bir maraton. Çok maçımız var. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika


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