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MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2021 12:28
MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın için kulüp tesislerinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş, Ankaragücü eski başkanları Mehmet Yiğiner, Cengiz Topel Yıldırım, Fatih Mert, yöneticiler, Futbol A Takımı oyuncuları ile teknik ekibi ve Aydın'ın ailesi ile yakınları katıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, acıya ortak olabilmek adına bir arada olduklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır bir araya gelmeyen insanlar bugün bir araya geldi. Dünyanın en zor işlerinden biridir kulüp başkanlığı. Çünkü hedeftesiniz ve eleştiri okları hep size dönüktür. İşin tabiatı gereği her zaman başarılı olmak zorundasınız. Cemal Aydın, 12 yıl kulüp başkanlığı yapmıştır. Acı günler olmuştur, tatlı günler olmuştur. Biz Ankaragücü bağıyla bize düşen görevi yapıyoruz ama hiçbir zaman ailesinin hissettiklerini hissetmiş olamayız. Onların acılarına ortak olmak, teselli etmek ve paylaşmak görevini yapabildiysek ne mutlu bize" dedi. Cemal Aydın'ın oğlu Cem Aydın ise, sadece babalarını değil yol rehberlerini kaybettiklerini belirterek, "Ankaragücü'ne gerek sportif gerekse tesis alanlarında çok büyük katkısı olan babamı maalesef kaybettik. Biz o gün sadece babamızı değil, yol rehberimizi de kaybettik. Babamın spor adamlığı ve Ankaragücülü olma kimliği, iş adamı ve hukukçuluğunun hatta ailesinin de önüne geçti. Sarı lacivertli takım için, 'Ankaragücü bir renk değil bir kimliktir' diyen babam, o mücadeleci ruhuyla Ankaragücü'nün haklarını her platformda savundu" şeklinde konuştu.Törenin ardından Cemal Aydın'ın naaşı Ankaragücü'nün eski başkanlarının omuzlarında cenaze aracına konulduktan sonra, namaz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan ve 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenen Cemal Aydın'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki camiiden kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Ankara
MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı
MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı
MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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