MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan ve 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenen Cemal Aydın'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki camiiden kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı 'na defnedilecek.

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