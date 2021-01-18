MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü maçından notlar

18.01.2021 19:06
MKE Ankaragücü maçından notlar

Fenerbahçe'de 4 değişiklikCaner ile Mert Hakan cezalıNovak 4 maç sonraFerdi Kadıoğlu sakatSarı-lacivertlilerde 10 eksikAnkaragücü'nde 4 eksikMustafa AKIN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Caner ile Mert Hakan cezalı

Novak 4 maç sonra Ferdi Kadıoğlu sakatSarı-lacivertlilerde 10 eksik Ankaragücü'nde 4 eksikMustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Erdem Bayık üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.CANER İLE MERT HAKAN CEZALISarı-lacivertli ekipte Caner Erkin ile Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı. Sarı kart cezası bulunan Caner Erkin ile kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçında görev alamadı.NOVAK 4 MAÇ SONRAFenerbahçe'de Filip Novak, 4 maç sonra sahadaki yerini aldı.Sarı-lacivertli ekipte en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çek futbolcu, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer aldı.FERDİ KADIOĞLU SAKATFenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamadı. Omzunda ağrı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılarak riske edilmedi.SARI-LACİVERTLİLERDE 10 EKSİKFenerbahçe, Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı.ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİKMKE Ankaragücü, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Stelios Kitsiou, Cebrail Karayel, Michal Pazdan ve Ender Aygören, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayan isimler oldu.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi" 11'i ile sahaya çıktı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe kafilesi Malatya'da Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement