Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

27.02.2021 17:46

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadan maçı çevirmeyi bildiklerini söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadan maçı çevirmeyi bildiklerini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha içerisinde çok doğru işler yaptıklarını belirtti.

Maç öncesi MKE Ankaragücü'nün hücum hattının çok etkili ve tehlikeli olduğunu analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Çalışmamıza ve analizlerle göstermemize rağmen gol yedik, 1-0 geriye düştük. Golü yiyene kadar rakibe herhangi bir pozisyon vermedik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Gol yedikten sonra oyun disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, motivasyonla devam ettik. Maçı çevireceğimize inancımız bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim farklı bir şekilde yine oyunun kontrolünü ele geçirdik. Maçı 1-0'dan 4-1'e çevirdik." diye konuştu.

Erdoğan, kendisi için çok güzel bir hafta olduğunu, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl uzatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kulübe geldiği günden bu yana herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri burada taraftarlarımız olsun, yönetimimiz olsun, oyuncu grubu ve personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu. Bize burada evimizde gibi hissettirdiler. Biz burayı çok sevdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur."

Hikmet Karaman: "Ateş çemberinde olan bir takımız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Golü bulup 1-0 öne geçtiklerini ancak sonraki dakikalarda oyunun istedikleri gibi gitmediğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha paslı oynayabilirdik. Maçın püf noktası; yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak. Doğru kırmızı kart, aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bugün burada da yaptık ve iki de penaltı. Yani iki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor'a karşı, ligde konumu, oynadığı oyun olarak iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Buna rağmen mesela oyun 3-1 olduktan sonra 3-2'ye getirecek savunma pozisyonu var, çok net. Orada 3-2'yi yakalasak belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda 2 tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."

Karaman, ilerleyen haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorunda olduklarını, bunun için çalışacaklarını belirterek, Hatayspor'u tebrik etti.

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2023 19:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement