MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Geniş Video İzle

Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Belözoğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

31.05.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de bu sezon küme düşen MKE Ankaragücü, genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü'nde, Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tolga Arslanoğlu: Ankaragücü Emre ile yollarını ayırmadı. Emre Ankaragücü ile yolllarını ayırdı. Koskoca Emre TFF 1. ligde mi teknik direktörlük yapacak ? 2 30 Yanıtla
  • Uçan Adam: Atakan Çankaya’yı da alsana yanına.Ya da alma alma.Nasılsa Zalad ların takımı.Olduğu yerde kalsın,Bursa’nın yanına gitsin.Ne de olsa kardeş takım,özlemişlerdir birbirlerini. 7 2 Yanıtla
  • Turan Akhan: iki sevimsiz bur arada iyiydi hak ettiği yerede gitmişti ne güzel 4 0 Yanıtla

16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement