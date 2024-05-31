MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Spor

Aziz Yıldırım\'dan bir bomba çıkış daha

Süper Lig'de bu sezon küme düşen MKE Ankaragücü, genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.