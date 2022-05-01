MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de

01.05.2022 18:46
MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi, bu skorun ardından ligin bitimine 3 hafta kala puan sıralamasında ilk iki sırada olmayı ve Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından ise Eryaman Stadyumu, Ankaragüçlü oyuncuların ve teknik ekibinin sevinç gösterilerine sahne oldu. Sarı- lacivertliler, geride kalan 34 maçta aldığı 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 67 puan topladı. İç Anadolu temsilcisi, bu maçlarda toplam 53 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 38 puanla 19. sırada tamamlayarak küme düşen Ankaragücü, bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. - ANKARA

MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de
MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de
MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de
MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de

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Kaynak: İHA

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