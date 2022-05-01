MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de - Son Dakika
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MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de

01.05.2022 18:23
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de

STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay, Süleyman BahadırMKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Abdullah Kurak, İshak Çakmak(Dk.67 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk.38 Ariyibi), Chahechouhe (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay, Süleyman BahadırMKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Abdullah Kurak,  İshak Çakmak(Dk.67 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk.38 Ariyibi), Chahechouhe (Dk.81 Eren Derdiyok), Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Kaan Ali Güneren), Owusu (Dk.65 Cem Ekinci)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Dk.17 Soner Gönül), Cihan Karaman, Hasan Kılıç (Dk.17 Berk Taşkın), Polat Yaldır (Dk.45 Yasin Öztekin), Savicevic, Fofana, Tomane (Dk.73 Tallo)SARI KART: Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü) - Melih Atıkulaç, Cihan Karaman (Yılport Samsunspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü evinde Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Başkent ekibi, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri döndü.26'ncı dakikada MKE Ankaragücü'nden Owusu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif'ın gelişine yaptığı vuruşla top üstten auta gitti.28'inci dakikada Cihan Karaman'ın ceza yayının sağında uzak köşeye çektiği şutu kaleci Bahadır, sağına uzanarak kornere tokatladı.34'üncü dakikada Samsunsporlu Savicevic'in ceza yayının içinden çektiği şutta sol direğin dibinden dışarı çıktı.55'inci dakikada Ariyibi'nin ağlara göndermek istediği topu, Samsunsporlu Yunus Emre Çift yükselip kafa atarak çıkardı.67'nci dakikada Erdem Özgenç'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşla yaptığı ortada ceza sahasında Hasan Kılıç'ın kafa vuruşula az farkla dışarı çıktı.75'inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Tallo, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Bahadır Han kurtardı.Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanırken ev sahibi MKE Ankaragücü, ligin bitimine 3 hafta kala 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

- Ankara
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de
YORUMLAR
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Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yusuf Abdioğlu, MKE Ankaragücü, İshak Çakmak, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü yeniden Süper Lig'de - Son Dakika


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