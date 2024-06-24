EURO 2024\'te akılalmaz maç! İtalya, son saniye golüyle turladı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki karşılaşma 1-1 berabere bitti. İtalyanlar, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı.

MODRIC'IN GOLÜ HIRVATLARA YETMEDİ

Hırvatistan, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı. 54. dakikada topun başına geçen kaptan Luka Modric, Donnarumma'ya takıldı. Penaltının devamında şoku üzerinden atan tecrübeli orta saha, yalnızca 1 dakika topu ağlara göndermeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

İTALYA, 90+8 DE TURLADI

Turlamak için beraberliğe ihtiyacı olan ve yediği golün ardından baskısını arttıran İtalya, aradığı golü son saniyede buldu. İtalyanlara üst turu getiren golü 90+8'de Zaccagni kaydetti. VAR'da incelendikten sonra geçerlilik kazanan golün santrası bile yapılmadı. Böylelikle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan İtalya, son 16'ya yükselen taraf oldu.

SON 16'DAKİ RAKİBİ İSVİÇRE

EURO 2024'te grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükselen son şampiyon İtalya, bu turda A Grubu'nu Almanya'nın ardından ikinci sırada bitiren İsviçre ile eşleşti.

HIRVATİSTAN, İNGİLTERE MAÇINA KİLİTLENDİ

Bu beraberlikle birlikte 2 puanda kalan Hırvatlar, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi bekleyecek. Slovenya'nın İngiltere'ye 4 farklı yenilmemesi durumunda Hırvatistan turnuvaya veda edecek.

SON MAÇLARIN ARDINDAN B GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya: 9 puan/+5 averaj

2- İtalya: 4 puan/0 averaj

3- Hırvatistan: 2 puan/-3 averaj

4- Arnavutluk: 1 puan/-2 averaj