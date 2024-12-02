Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi - Son Dakika
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Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi

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Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah, İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi almadı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldızın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olacağı konuşuluyor. Dev kulübün Salah ile görüşmelere başladığı belirtilirken, transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

02.12.2024 16:26
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Liverpool'da 8 yıllık Mohamed Salah döneminin sona ermesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz ekibinden yeni sözleşme teklifi almayan Mısırlı yıldızın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu olurken, Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR, TEKLİF YAPILMADI

İngiliz ekibi, sözleşmesinin son yılındaki Mısırlı yıldıza henüz yeni kontrat teklifi yapmış değil. Mohamed Salah geçtiğimiz günlerde bu konuya değinmiş ve Liverpool yönetimi için sitem dolu ifadeler kullanmıştı. 32 yaşındaki Salah, Manchester City'yi 2-0 yendikleri maç sonrası da "Şimdilik bu, Liverpool formasıyla Manchester City'ye karşı oynadığım son maç" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

SEZON SONUNDA PSG YOLCUSU

L'Equipe'in İngiliz kaynaklarına dayandırdığı habere göre PSG, sezon sonunda Salah'ı transfer etme konusunda avantajlı konumda. Haber kaynağının L'Equipe'e yaptığı açıklamada "İki taraf uzun süredir görüşüyor ancak bu kez kapıyı Salah açtı. Artık PSG'ye gitme ihtimali yüksek" sözleri dikkat çekti.

GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Mısırlı yıldız ile ilgilendiğini iddia etmişti. Çelikler, "Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

20 MİLYON EURO MAAŞ VERMEYE HAZIRLAR

PSG'nin yanı sıra Salah'a 20 milyon eurodan fazla ödeme yapmaya hazır olan Inter Miami ve Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer yarışında olacağı vurgulandı.

BAŞARILARLA DOLU LİVERPOOL KARİYERİ

Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunun başında İtalyan ekibi Roma'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz deviyle şu ana kadar 367 maça çıkan Salah, bu karşılaşmalarda 223 gol, 109 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız, Liverpool kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nın yanı sıra 2 kez de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 kez İngiltere gol krallığı yaşadı ve 2 kez de İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

Adı Galatasaray ile de anılan Salah\'ın yeni adresi belli gibi

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Son Dakika Spor Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • V. A.:
    5S kim oluyo ya haddini bil çöp icardi ile çöp osimhene benzemez bu 0 0 Yanıtla
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