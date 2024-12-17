Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu - Son Dakika
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Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu

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Liverpool'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yaşayan efsanesi Mohamed Salah'in takımdaki geleceği belli oldu. Mısırlı yıldız, İngiliz devinde kalacak. Taraflar, 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

17.12.2024 23:34  Güncelleme: 07:56
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Liverpool formasıyla bu sezon fırtınalar estiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah, yılan hikayesine dönen İngiliz ekibinde geleceğiyle ilgili kararını verdi.

LİVERPOOL'DA KALACAK: ANLAŞMA 2 YILLIK

Salah, uzun süredir beklenen imzayı atıyor. Yeni sözleşme konusunda birçok spekülasyonla gündeme gelen Mısırlı yıldız, Liverpool yönetimiyle anlaşmaya vardı ve yakın zamanda 2 yıllık daha anlaşmaya varacak. Daily Mail'in haberine göre; Liverpool tarafı, 32 yaşındaki yıldızla imzalanacak sözleşmenin duyurusunu yapacağı tarihi dahi belirledi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

Bu sezon 23 maçta 16 gol 13 asist üreten Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool formasıyla çıktığı 372 maçta 227 gol 101 asist ile oynadı. Salah aynı zamanda Liverpool tarihinin en çok gol atan 3. futbolcusu konumunda. (1. Ian Rush, 2. Roger Hunt)

BAŞARILARLA DOLU LİVERPOOL KARİYERİ

Mohamed Salah, 2017-2018 sezonunun başında İtalyan ekibi Roma'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Mısırlı yıldız, Liverpool kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nın yanı sıra 2 kez de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 kez İngiltere gol krallığı yaşadı ve 2 kez de İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

Mohamed Salah\'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu

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Son Dakika Spor Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Oç eser:
    0e nedir nasıl olunur küfür yemekten haz duymak nedir hakkında büyük bir tez yazılacak bir mahlukatsın feroşş 46 0 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    adana sizi nasıl gevşetti gördük feroş.16puan farkı hatırlatalımmı illaki. 37 0 Yanıtla
  • Osman:
    sen 8taş’ın hakkında yaz kardeş. büğüne laf etme ayıp 33 1 Yanıtla
    ALİÇO null:
    hangi büyük Osman , etrafta büyük göremiyorum ben 2 10
  • ferhat eser:
    salahın kamponu bile gevsekşarayı satın alır nokta 5 25 Yanıtla
  • Suat Aktaş:
    Tebrik ederim Salah'ı 4 0 Yanıtla
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