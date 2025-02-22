Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı - Son Dakika
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Spor

Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı

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Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin durumu netleşti. Fransız ekibi, Libyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma kararını verdi. Al-Musrati, geçen yıl Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilmiş ve kiralık olarak Monaco'ya gönderilmişti. Monaco, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katacak.

22.02.2025 09:49  Güncelleme: 10:04
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin durumu, merak konusuydu. Fransız ekibi, şimdiden Libyalı oyuncu konusunda kararını vermiş durumda.

Geçen yıl Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Al-Musrati, Beşiktaş'a geldiği günden itibaren tartışmaların gündeminde olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderildi.

Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı

KARAR VERİLDİ

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre futbolcu için satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Bu opsiyona göre Monaco, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katabilecek. Monaco'nun, 2 maçta süre alan oyuncudan memnun olduğu ve bundan dolayı deneyimli ön liberoyu sezon sonunda kadrosuna katmaya olumlu baktığı ifade edildi.

Monaco, Al-Musrati\'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Eser pehlivan:
    HEMEN ALSIN HEMEN İNDİRİM DE YAPARIZ. 11 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu herif gitti takım toparlandı.Hadi yallah yallah. 6 3 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Allaha şükürler olsun 4 3 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    ARATIN KAZIĞI. ÜSTÜNÜDE ARATDAN ALSINLAR. 2 0 Yanıtla
  • Serkan Keskin:
    al al al al hemen al ?? 2 0 Yanıtla
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