Monaco, Al-Musrati\'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı

Spor

Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin durumu, merak konusuydu. Fransız ekibi, şimdiden Libyalı oyuncu konusunda kararını vermiş durumda.

Geçen yıl Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Al-Musrati, Beşiktaş'a geldiği günden itibaren tartışmaların gündeminde olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderildi.

KARAR VERİLDİ

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre futbolcu için satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Bu opsiyona göre Monaco, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katabilecek. Monaco'nun, 2 maçta süre alan oyuncudan memnun olduğu ve bundan dolayı deneyimli ön liberoyu sezon sonunda kadrosuna katmaya olumlu baktığı ifade edildi.