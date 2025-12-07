Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
07.12.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco- Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

ZORLU MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda Türk takımları:

  • 24.08.2022 - Trabzonspor 0-0 Kopenhag
  • 11.06.2021 - Türkiye 0-3 İtalya
  • 09.12.2020 - PSG 5-1 Başakşehir
  • 09.03.2017 - Olympiakos 1-1 Beşiktaş
  • 25.08.2016 - Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe
  • 24.03.2016 - Türkiye 2-1 İsveç

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gokhan Gokhan:
    Okan sormuşlarmı bu olurmu veriyoruz ama diye ?? 4 5 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    çok bilmiş sözde tarafsız gs teknik direktörü gs monacoya mağlup olduktan sonra bu hakem hakkında neler söyleyecek merakla bekliyoruz... 2 4 Yanıtla
  • ekenel ekenel:
    milyonlar merak mı etmişler hay sizin yalanınızı….. 1 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ?????? Gökhan kardeş ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.