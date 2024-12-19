Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu - Son Dakika
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Spor

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

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Monaco ve PSG arasında oynanan Fransa Ligue 1 maçında, Monaco'lu Wilfried Singo'nun kaleci Gianluigi Donnarumma'ya yaptığı sert müdahale sonucu İtalyan kaleci yüzünden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yüzüne dikiş atılan Donnarumma 22. dakikada değiştirildi. Pozisyon sonrası Singo'ya kart gösterilmedi. Maçı PSG, 4-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

19.12.2024 09:00  Güncelleme: 09:22
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Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG arasında oynanan maçta korkunç bir pozisyon yaşandı. Maçın başlarında Monacolu Wilfried Singo, karşı karşıya pozisyonda topu aşırtmak isterken kramponuyla kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne vurdu.

SURATI PARÇALANDI

Yüzünde açılma olan İtalyan file bekçisi oyuna devam edemedi. Donnarumma'nın yüzüne dikiş atıldı. Pozisyon sonrası Singo'ya kart çıkmadı.

PSG KAZANDI

Donnarumma'nın 22. dakikada kenara geldiği maçı PSG deplasmanda 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 24. dakikada Desire Doue, 64 ve 90. dakikalarda Ousmane Dembele ve 83. dakikada Gonçalo Ramos atarken Monaco'nun sayılarını 53'te penaltıdan Ben Seghir ve 60'Da Breel Embolo kaydetti. Bu sonuçla PSG puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 30 puanla 3. sırada kaldı.

İşte Donnarumma'nın son hali;

Monaco-PSG maçında korkunç hareket: Donnarumma'nın yüzü parçalandı
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Fransa, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatma Öztürk:
    Meslektaşı ile bile empati yapmaktan yoksun böyle "ADAMLAR" futboldan men edilmeli. 20 1 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Barış Alper gibi 1 hafta sonra ilk 11 çıkarsa eyvallah 6 8 Yanıtla
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