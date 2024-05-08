Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı - Son Dakika
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Spor

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve Berlin'de düzenlenecek Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli takım, Ergin Ataman çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

08.05.2024 22:28  Güncelleme: 22:39
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda parkeden 80-79 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO, UZATMALARDA TURLADI

Kanarya, uzatmalarda gelen bu galibiyetle seriden 3-2 üstünlük ayrılmayı başardı ve adını Turkish Airlines EuroLeague'deki son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

BU GALİBİYET TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.

MAÇI NICK CALATHES KOPARDI

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.-

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Monaco 15-13 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Monaco 55-56 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Monaco 70-70 Fenerbahçe Beko

ERGİN ATAMAN'A RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu saf dışı bırakarak Berlin'de düzenlenecek Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.

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Son Dakika Spor Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Naz: TEBRIKLER CANIM FENERBAHCEM 6 0 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN: tebrikler Fenerbahçe futbolda olmasada basketbolda iyisin yinede inşallah kupayı alırız. 4 0 Yanıtla
  • Seydihan Kazan: Hadi bakalım Ergin’de 3 0 Yanıtla
  • mukremin Akcer: tebrikler fenerbahçe 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser: gese spa kulübünün kızı maç öncesi gene show yapmış türbünlere tebrikler 1 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Son sözümüz FENERBAHÇEM… 0 0 Yanıtla

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