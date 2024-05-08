Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda parkeden 80-79 galip ayrıldı.
Kanarya, uzatmalarda gelen bu galibiyetle seriden 3-2 üstünlük ayrılmayı başardı ve adını Turkish Airlines EuroLeague'deki son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.
Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.-
1. Periyot: Monaco 15-13 Fenerbahçe Beko
2. Periyot: Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko
3. Periyot: Monaco 55-56 Fenerbahçe Beko
4. Periyot: Monaco 70-70 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, Monaco'yu saf dışı bırakarak Berlin'de düzenlenecek Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.
Son Dakika › Spor › Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı - Son Dakika
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