Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'HERKES SAVAŞAN BİR GRUP OLDU'

Takımını yorumlayan Vincenzo Montella, "Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler." dedi.

"TÜM BUNLAR BANA VERİLEN DESTEK İLE OLDU"

Kendisine verilen destek hakkında konuşan İtalyan hoca, "Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu." ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYULAN BİR MİLLİ TAKIM HALİNE GELDİK"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıralamasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem." yorumunu yaptı.

"KOSOVA HAK EDEREK BURALARA GELDİ"

Rakip Kosova hakkında da konuşan Montella, "Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"

Uzun süredir Dünya Kupası'na gidememiş olmamızla ilgili de yorum yapan başarılı çalıştırıcı, "Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız. Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak." açıklamasını yaptı.