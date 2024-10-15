Montella'dan 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf - Son Dakika
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Montella'dan 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya 4-2'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonrası yaptığı açıklamada bu galibiyetin kendisi için en keyifli galibiyetlerden biri olduğunu ifade etti. Montella, takımın performansından duyduğu memnuniyeti belirtirken, önlerindeki hedefin A Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.

15.10.2024 08:57
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Teknik direktörümüz Montella karşılaşma sonrası konuştu.

"EN KEYİF ALDIĞIM GALİBİYETLERDEN BİR TANESİ"

Maçtan olduça memnun olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz" dedi.

"A LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Gelecek hedeflerinden de bahseden Montella, "Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Montella\'dan 4-2\'lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf

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Son Dakika Spor Montella'dan 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    seni bu ülkeden Beşiktaşlılar gönderecek sen dur az kaldı 0 3 Yanıtla
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