Montella\'dan Avustura maçında Arda Güler\'e yeni görev

Ender Kervancıoğlu:

Sağda en etkili barış alper oynuyor. Forvette de orjin forvet oynasın.Montella bunu ne zaman anlayacak. Elendikten sonra mı. Arda ilk 11 başlayacaksa çalhanoğlunun yerinde oynamalı. Gerçi ardanın da üç maçta attıgı gol dısında bir özelliğini görmedik. Etkili olamadı. Üstelik kornerleri de kendi kullanıp hepsini heba etti. Gidip gidip ön direğe kesti. Çalhanoğlu kullansa tam adrese teslim yolluyor.

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ferhat eser: barış alperi yedeklere bile almam ben külliyen zarar ne yapmış barış bir tane katkısını yaz??? 8 29

ferhat eser: ender kardeş cekya maçında yaptığı hatalara bir bak istersen bırakın galatasaraylıcılık oynamayi hiç bir verim yok ortada dolaşıp duruyor milli takımda şuan canla başla oynayan 2 adam var bir kaleci mert iki ferdi sıfır hatayla oynadılar bu 3 maçı gerisi birşey yapamadı 6 11

Ender Kervancıoğlu: ferhat eser dediğimi sen anlamasan da olur ama montella anlıyor. Gürcistan maçında ikinci yarıya başlarken barışı sağa kaydırıp ardayı içeri doğru çektiği için etkili olduk. Çekya maçında yine barışı sağa çekip ileri uca cek tosunu sokunca baskıyı kurabildik. Barış alper şu an super ligin en değerli yerli futbolcusu. Yeterki kanatta oynasın. Forvette kayboluyor. 13 1

Numan Koca: Frht grzeklısı sus 10 1