Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev - Son Dakika
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Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmaları nedeniyle Avusturya maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek. İtalyan teknik adam, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor.

29.06.2024 11:33  Güncelleme: 11:45
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EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu Samet Akaydin'in cezalı olmaları nedeniyle Avustura maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek.

ARDA'YA YENİ GÖREV

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İtalyan antrenör Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı. Montella, Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

MÜCADELE 2 TEMMUZ'DA

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Montella\'dan Avustura maçında Arda Güler\'e yeni görev
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Arda Güler, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: avrupada yıldız diye tabir ettiğimiz adamlar senede bir kez konuşulurken türkiyede şişirme merkezleri her gün yazıp çiziyor ardanın yerinde olsam derhal milli takım kampından ayrılır madride geri dönerim bu çocuk çöküş yasayacak her gün haber olmak kariyeri çabuk bitirmek demektir örneği sayısızca var 28 19 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Sağda en etkili barış alper oynuyor. Forvette de orjin forvet oynasın.Montella bunu ne zaman anlayacak. Elendikten sonra mı. Arda ilk 11 başlayacaksa çalhanoğlunun yerinde oynamalı. Gerçi ardanın da üç maçta attıgı gol dısında bir özelliğini görmedik. Etkili olamadı. Üstelik kornerleri de kendi kullanıp hepsini heba etti. Gidip gidip ön direğe kesti. Çalhanoğlu kullansa tam adrese teslim yolluyor. 17 13 Yanıtla
    ferhat eser: barış alperi yedeklere bile almam ben külliyen zarar ne yapmış barış bir tane katkısını yaz??? 8 29 ferhat eser: ender kardeş cekya maçında yaptığı hatalara bir bak istersen bırakın galatasaraylıcılık oynamayi hiç bir verim yok ortada dolaşıp duruyor milli takımda şuan canla başla oynayan 2 adam var bir kaleci mert iki ferdi sıfır hatayla oynadılar bu 3 maçı gerisi birşey yapamadı 6 11 Ender Kervancıoğlu: ferhat eser dediğimi sen anlamasan da olur ama montella anlıyor. Gürcistan maçında ikinci yarıya başlarken barışı sağa kaydırıp ardayı içeri doğru çektiği için etkili olduk. Çekya maçında yine barışı sağa çekip ileri uca cek tosunu sokunca baskıyı kurabildik. Barış alper şu an super ligin en değerli yerli futbolcusu. Yeterki kanatta oynasın. Forvette kayboluyor. 13 1 Numan Koca: Frht grzeklısı sus 10 1 Ender Kervancıoğlu: Mert günok gürcistanın golünde kapattığı köşede o topu ayağıyla çıkarabilirdi. Ayağıyla çıkarmak yerine o dar alanda yere yattı, topu altından geçirdi. Çekya maçında topu yumruklamak yerine o rahatsız pozisyonda tutmaya çalılştığı için ve neticede elinden kaçırdığı için gol yedik. Hepsinde hatalıydı. 7 2
  • Gursel kalen: Arda’yla başlayan Milli tankım bir kişi eksik oynuyor demektir. Attığı golün dışında en ufak katkısı olmayan ikinci lig oyuncusunun Milli takımda 11 de oynatmak hem Arda’yı ateşe atmak hemde Milli takımı eksik oynatmak demektir. Bu oyun ve bu kadro ile Avusturya en az 3 tane atar yaIn bir kenara. 7 4 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Baris alper de messi gibi oynuyor sanki arda yedek kalir baris alper yedek kalir solda kerem sag irfancan orta saha salih ismail forvette cenk tosun 10 numarayi ikinci ardayi koyacan baris alper son 15 te girer ancak o zaman sansimiz okur hakan yoksa ortayi kalabalik tutucan 0 6 Yanıtla
  • Volkan null: Davay bizim çoçuklar 1 3 Yanıtla
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