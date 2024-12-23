Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı.
İspanya ile EURO 2024'ü kazanan Luis de la Fuente ilk sırada yer aldı. A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella da ilk 10'da kendine yer buldu.
Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 26 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1/ 4-2) ve Karadağ (1-0) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1/ 0-0/ 0-0) ve İtalya (0-0) vemüsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3), Hollanda (1-2) ve Karadağ (1-3) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi - Son Dakika
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