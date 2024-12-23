Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi

Geniş Video İzle

2024 yılının en iyi milli takım teknik direktörleri açıklandı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS)'nun açıkladığı 10 kişilik listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da 8. sırada yer aldı.

23.12.2024 21:45  Güncelleme: 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı.

MONTELLA İLK 1O'DA

İspanya ile EURO 2024'ü kazanan Luis de la Fuente ilk sırada yer aldı. A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella da ilk 10'da kendine yer buldu.

İŞTE O LİSTE

  1. Luise de la Fuente (İspanya): 274 puan
  2. Lionel Scolani (Arjantin): 148 puan
  3. Didier Deschamps (Fransa): 35 puan
  4. Gareth Southgate (Eski İngiltere): 26 puan
  5. Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan
  6. Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan
  7. Nester Lorenzo (Kolombiya): 14 puan
  8. Vincenzo Montella (Türkiye): 8 puan
  9. Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan
  10. Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 26 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1/ 4-2) ve Karadağ (1-0) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1/ 0-0/ 0-0) ve İtalya (0-0) vemüsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3), Hollanda (1-2) ve Karadağ (1-3) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Montella\'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi

Vincenzo Montella, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • monşer null:
    Siz Ancak Böyle Avutursunuz Boş Yere Başarı 0 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 22:40:25. #1.12#
SON DAKİKA: Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.