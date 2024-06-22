Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm - Son Dakika
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Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

Montella\'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. A Milliler'de teknik direktör Montella maç sonrasında Arda Güler hakkında konuştu. Yıldız futbolcuyu riske etmemek için yedek bıraktığını belirten Montella, "Arda Güler konusunda gerçekten üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım" dedi.

22.06.2024 21:46
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A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Montella, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı.

Montella'nın açıklamaları şöyle;

"İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda gerçekten üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."

Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum.

"Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları, kadro tercihleri hakkında ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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