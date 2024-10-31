Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı - Son Dakika
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Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montella, ''Süper Lig'deki yabancı golcüler elinde olsa, oyun tarzı değişir miydi?'' sorusuna ''Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim'' yanıtını verdi.

31.10.2024 17:50  Güncelleme: 18:16
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra milli yıldızlar Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Semih Kılıçsoy hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"BUNU ASLA YETERLİ GÖRMEYECEĞİZ"

Milli Takımın durumunu değerlendiren Montella, " Türkiye'yi temsil ederken, sahada takım ruhu yansıtıyoruz. İnsanların mutlu olması, beğenmesi bize pozitif bir hava katıyor. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Burada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Çok önemli başarılar yakaladık ama bunları tek başıma başarmadım. Futbolcularımız, tüm çalışanlarımızla bunları yakaladık. Hep birlikte devam edeceğim. FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GOLCÜ SORULARINDAN SIKILMIŞTIM"

Takımın santrforsuz oynamasından artık keyif aldığını dile getiren Montella, "Golcü sorularından sıkılmıştım ama artık keyif almaya başladım. Milli takım teknik direktörü olarak herkesi memnun edemezsiniz. Etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir" sözlerini sarf etti.

"MAURO ICARDI OLSUN İSTERDİM"

"Süper Lig'deki yabancı golcüler elinde olsa, oyun tarzı değişir miydi?" sorusuna İtalyan hoca "Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim" cevabını verdi.

"HOLLANDA MAĞLUBİYETİNİ UNUTAMIYORUM"

Hollanda maçını unutamadığını söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "EURO2024'te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü" sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE DEDİ?

Sözlerine devam eden Montella, Benfica'da harikalara yaratan Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica'ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz" dedi.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Semih Kılıçsoy'un oynamaması hakkında yöneltilen soruya, "Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Her teknik adam, en iyisini oynatmak ister. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek, çok hızlı olmayabilir ama gelecek için umut veriyor. Gelecek dönemde Milli Takım için bir değer olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gelecek vadeden bir oyuncu. Pozisyonunu da belirlemek gerekiyor. Gelişimi takip etmeliyiz, baskıya nasıl cevap veriyor. Zaman durumunu gösterecektir. Semih gelişime çok açık, sol kanatta oynamak için hız önemli. Solda değil ama bir forvet olarak düşünürsek, etrafındaki futbolcular da çok önemli. İkinci forvet olarak düşünürsek, topa sahip olmadığı bölümleri geliştirmesi gerekiyor. Hepsini geliştirebilecek kapasitede, devamını kendisinin getirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak" diyerek cevapladı.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Tecrübeli teknik adam gelecek vaat eden oyuncusu Kenan Yıldız için ise " Juventus'un 10 numarasını giymek büyük bir sorumluluk. Kenan Yıldız, dar alanda çok yetenekli bir futbolcu ama onun akabinde de uzun mesafeli pozisyonlarda da çok fazlasıyla yeteneği görüyorsunuz. Bunların ikisini görmek çok kolay değildir" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA KUPASINA GİTMELİYİZ"

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu dile getiren Montella, "EURO204'te kendimizi ilk 5 takım arasında gördük. Şimdi Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek ve orada devam etmek istiyoruz. Hayal kurmak gerekiyor ama hayal kurmak için çok çalışmanız lazım. En kısa sürede Dünya Kupası bileti almak istiyoruz. Avrupa kıtasından daha az takım gidecek ama biz oraya gitmeli ve başarılı olmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

YUNUS AKGÜN CEVABI

Son zamanlarda artan performansıyla göz dolduran Yunus Akgün için ise Montella "Yunus Akgün genç futbolcularımızdan biri ve genç futbolcularda gelişim dalgalanmalı olabiliyor. Eylül ayında onu Milli Takım'a çağırmam, belki de ekstra bir adım atmasını sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun da gidişi ona yer açtı ve daha fazla oynuyor. Kendini daha fazla gösteriyor bu performansı hepimizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"EV VE ARABA DA VERMESİ LAZIM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözünü yenilemesi gerektiğini söyleyen Montella, "Yeni federasyonun gelmesinin ardından güzel ilişkilerimiz oldu. Dünya Kupası'na gitmemiz halinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği villa sözü güzel motivasyon. Sadece futbolcular değil, takımda çalışan insanlar da var. Onlara da daire, araba ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok değerli insanlar var" dedi.

Montella\'dan çok konuşulacak Icardi itirafı

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Son Dakika Spor Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ferdi Özkent:
    ve montella bile ona hayrandi. febenin kocası Mauro 52 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Buna hoca diyenin 14 48 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Montella Çöp Adamdır 13 37 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    teknik direktör değilmisin araştır bul bir tane türk yokmu 85 milyon insan var Türkiye'de 13 19 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    En kaliteli jenerasyonun başındasin, ama senin kaliten de tartışılır hoca olarak 14 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat seni hakemin kucağından kim indirdi yine kucakların çocuğu git yerine otur 6 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ASLINDA CIRTTTT IMOBILYE VE SEMIH DEMEK İSTEMİŞTİR 2 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS YANLISIN VAR SIZ HAFTALARDIR HAKEMLERIN KUCAGINDAYDINIZ, ARDA KARDESINIZ CIKINCA INDINIZ, FENEVIN KUCAGINA BINDINIZ , SEN ZATEN AYLARDIR MILLETIN KUCAGINDASIN BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY 4 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Bileklerine kelepçe vuran polisler bile hayrandı ona 4 0 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    sön daka niye yayılamıyon 0 0 Yanıtla
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