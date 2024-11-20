Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler - Son Dakika
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Spor

Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler

Montella\'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ'a karşı deplasmanda alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi hak ettiklerini belirten Montella, "Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık" dedi.

20.11.2024 01:37
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİLİĞİ HAK EDİYORDUK"

İtalyan teknik adam, "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz" dedi.

"FUTBOL OYNANMAYACAK KADAR KÖTÜ BİR ZEMİNDE OYNADIK"

Montella, sözlerine, "Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar kora kor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı" diye devam etti.

"FUTBOLCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Vincenzo Montella, "Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik" dedi.

"BENİM FELSEFEME KARŞI"

50 yaşındaki teknik adam, "Bir kararını değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi?" sorusunu, Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu." sözleriyle yanıt verdi.

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Son Dakika Spor Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    birşey yamamaya gerek yok Nick herşeyi söylüyor zaten 28 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    MONTELLA KENDİNİ KOVDURMAK İSTİYOR 7 3 Yanıtla
  • Pinar İmre:
    Yenilemeyecek takıma yenildik 4 3 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Moltello derki SERGEN YALÇIN 1 1 Yanıtla
  • O.Oguz Soysal:
    Bir önceki maç zemin nasıldı?bi s gidin yaa. 2 0 Yanıtla
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